VIDEO. Biélorussie : le journaliste Andreï Vaitovich raconte la révolte en cours dans son pays

"Les gens crient : "Va-t-en l'OMON", l'OMON, c'est le nom des forces de l'ordre biélorusses, les forces anti-émeutes qui sont garées juste là, à dix mètres d'ici." La mobilisation en Biélorussie contre Alexandre Loukachenko ne faiblit pas, deux mois après sa réélection contestée. Andreï Vaitovich a 26 ans, il est franco-biélorusse. Pour Envoyé spécial, ce journaliste a suivi la jeunesse de ce pays en pleine révolte.

Chaque semaine, des dizaines de milliers de personnes manifestent pacifiquement, toutes générations confondues. Nina Baginskaïa est l'une des figures de la contestation les plus populaires auprès des jeunes. Malgré ses 73 ans et la violente répression menée par les autorités, elle continue de manifester. "Je ne pense pas qu'ils oseraient s'attaquer à moi. Je suis juste là avec mon drapeau et mes fleurs. Le peuple ne se résignera plus", a-t-elle déclaré.

Lors de chaque manifestation, des centaines d'opposants sont interpellés. L'intégralité du reportage d’Envoyé Spécial est disponible en replay.