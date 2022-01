Ukraine : Milové, ville coupée entre deux pays ennemis

Si l'Occident tente de calmer le jeu entre la Russie et l'Ukraine, la situation reste très tendue. Comme un symbole, la commune de Milové est

La commune ukrainienne de Milové est devenue le symbole de la guerre entre Moscou et Kiev. Elle est coupée en deux par un grillage. Avant le conflit, la frontière n’était pas matérialisée. Les Ukrainiens et les Russes allaient et venaient en voisins et en amis. Désormais, la barrière érigée sur ordre de Moscou sépare même les familles.

Une guerre "à l'ancienne"

Plus au sud, la ligne de front sépare les Ukrainiens et les séparatistes pro-Russes. C’est la guerre à l’ancienne. Au programme, tranchées glaciales et attente sans fin. Un soldat ukrainien surveille l’ennemi positionné à moins de 300 mètres. La Russie va-t-elle attaquer ? La récente escalade de tensions nourrit la vigilance des soldats. La ligne de démarcation est longue de 427 kilomètres. Depuis le début de ce conflit il y a huit ans, 13 000 Ukrainiens sont morts. Et c’est en leurs noms que certains soldats veulent, au final, combattre.

