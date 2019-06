En Russie, une pub pour une clinique vétérinaire propose de castrer les maris infidèles

Ce message publicitaire a indigné certains habitants de Saint-Pétersbourg, qui y ont vu une "discrimination sexiste" et la "ruine des valeurs familiales".

Une castration offerte pour les maris infidèles : cette fausse offre d'une clinique vétérinaire russe n'a pas fait rire deux habitants de Saint-Pétersbourg, qui ont saisi le service fédéral antimonopole de la ville. "Promotion sur les castrations : un chat 1 000 roubles, une chatte 2 500 roubles, gratuit pour un mari infidèle", détaille la publicité qui s'étale sur des affiches dans la deuxième ville de Russie.

"Le 31 mai, nous avons reçu deux plaintes d'habitants de Saint-Pétersbourg sur cette publicité qu'ils ont trouvée obscène", a expliqué le service fédéral antimonopole, qui est notamment chargé du contrôle des publicités.

"Cette publicité est humiliante et produit une discrimination sexiste pour affaiblir la confiance entre les gens. Selon moi, elle appelle à la violence, à la cruauté et elle ruine les affaires familiales", dénonce un des habitants mécontents, cité dans un communiqué du service antimonopole. Ce dernier ajoute que "les plaintes seront examinées" et "les résultats publiés".