Russie : une fusillade dans une école dans le centre du pays fait au moins six morts et 20 blessés, annonce le ministère de l'Intérieur russe

Une fusillade a éclaté, lundi 26 septembre, dans une école d'Ijevsk, dans le centre de la Russie. Elle a fait au moins six morts et 20 blessés, a annoncé le ministère de l'Intérieur russe. Des enfants figurent parmi les victimes et le suspect s'est suicidé. "Les policiers ont retrouvé le corps de l'homme qui a ouvert le feu. Selon nos informations, il s'est suicidé", a précisé le ministère.

Un peu plus tôt, le gouverneur régional, Alexandre Bretchalov, avait déclaré que des enfants étaient "parmi les victimes" et qu'un garde de sécurité avait aussi été tué. Il s'exprimait, visiblement ému, dans une vidéo publiée sur Telegram, devant l'école n°88 d'Ijevsk. Derrière lui, on pouvait voir des personnels médicaux entrer dans le bâtiment au pas de course.

Selon Alexandre Bretchalov, "une personne non-identifiée est entrée dans l'école" avant de "tuer le garde" et d'ouvrir le feu à l'intérieur de l'école, notamment sur les enfants. "L'évacuation est terminée" et "l'ensemble du périmètre est bouclé", a ajouté le gouverneur dans sa vidéo. Il a précisé que la Garde nationale russe, les services de sécurité du FSB et "les autorités en charge de l'enquête" étaient déjà sur place. Autrefois rarissimes, les fusillades mortelles, notamment dans des écoles, ont tendance à devenir plus nombreuses en Russie depuis quelques années.