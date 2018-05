Raffarin : Avec la Russie de Poutine, Macron doit "rétablir des relations stratégiques"

Emmanuel Macron se rend à Saint-Pétersbourg jeudi 24 mai pour rencontrer Vladimir Poutine. "La méthode est bonne. Il est allé en Chine, aux États-Unis, en Australie, en Inde et va en Russie. La France doit reparler à tout le monde", estime Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, dans "Les 4 Vérités" jeudi 24 mai.

"On n'est pas la puissance mondiale, mais on est au cœur de tous les sujets. Macron fait partie de l'élite mondiale des gens qui comptent. Il est dans une position de force. Il va représenter en quelque sorte l'UE dans ce dialogue avec Poutine", ajoute l'ancien sénateur de la Vienne.

"La paix, ça se travaille"

"Maintenant, conseille-t-il, il faut rétablir des relations stratégiques avec la Russie. Il faut dépasser nos différences et nos divergences avec Poutine. Sur la Syrie, l'Ukraine et la Crimée, on est bloqué. Mais sur l'Iran, on a un intérêt commun. Il faut que le continent euroasiatique montre que c'est autour de lui que va se faire la stabilité du monde. Si France, Allemagne, Russie et Chine s'entendent, ils peuvent être forts face aux États-Unis".

Jean-Pierre Raffarin vient de lancer l'ONG Leaders for Peace pour porter la paix avec 26 personnalités internationales. "Je fais partie d'une génération qui pensait qu'il n'y aurait plus de guerre après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, explique-t-il. Si l'opinion publique n'a pas conscience de la guerre, il n'y aura pas d'actions pour la paix. La paix, ça se travaille, ça ne tombe pas du ciel, il faut la vouloir". Enfin, il juge que, face à la montée des populismes, en Italie comme ailleurs, "la seule solution c'est l'emploi".