Russie : quand Vladimir Poutine confiait à la télévision qu'il "pardonne tout, sauf la trahison"

Bien que toujours silencieux, de nombreux regards se tournent vers le Kremlin après le mystérieux crash d'un avion, dans lequel le patron du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine est présumé mort.

C'est une archive télé qui résonne aujourd'hui étrangement. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner Evguéni Prigojine, à l'origine d'une rébellion en juin, son adjoint et huit autres passagers sont présumés morts dans le crash d'un avion privé mercredi 23 août, au nord-ouest de Moscou, selon l'agence russe du transport aérien et un ministère.

>> Russie : ce que l'on sait du crash de l'avion à bord duquel se trouvait Evguéni Prigojine

Si le Kremlin et le ministère de la Défense n'ont pas encore réagi et que les corps des victimes n'ont pas été formellement identifiées, rapidement les regards se sont tournés du côté de Vladimir Poutine. Ainsi, le président américain Joe Biden s'est lui dit "pas surpris" de la possible mort du patron de Wagner, estimant que "peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose", quand le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a estimé jeudi qu'existaient "des doutes raisonnables" sur "les conditions" de ce crash aérien.

La trahison

Dès l'annonce de l'accident, on a pu voir - ou revoir - une archive de la télévision russe datant alors de 2018, et qui avait déjà été exhumée en juin dernier lors du coup de force de Wagner contre Moscou, orchestré par Evguéni Prigojine.

Dans cet extrait vidéo que notre confrère de LCI Darius Rochebin a posté sur X, anciennement Twitter, on peut ainsi découvrir un Vladimir Poutine, presque intime. Interrogé par un journaliste au Kremlin, il se confiait alors comme rarement. "Est-ce que vous savez pardonner ?", lui demande alors le reporter. "Oui, mais pas tout", glissait le maître du Kremlin, en souriant. "Qu'est-ce qui est impossible à pardonner pour vous ?", poursuit l'intervieweur. Et Poutine de couper net : "La trahison".

Longtemps proche du pouvoir russe, Evguéni Prigojine était tombé en disgrâce après son coup de force des 23-24 juin 2023. Il avait en effet été à l'origine en juin d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, menée par ses hommes, qui ont brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Vladimir Poutine l'avait alors qualifié de "traître", sans prononcer son nom.