Russie : pas de neige à Moscou, où le printemps semble poindre

En Russie, la météo d'un mois de décembre n'est pas du tout au rendez-vous. Pas de neige, pas de ski, et surtout des fleurs du printemps qui commencent déjà à poindre. L'hiver est particulièrement doux à Moscou, où les images d'il y a un an n'ont absolument rien à voir avec celle de 2019. Mardi 24 décembre, il faisait 7,5 degrés, contre en moyenne -5 à cette période. Sur le marché de Noël, on ne trouve que la fausse neige des décorations.

"Une grande quantité d'espèces ont fleuri"

"On voulait aller en Europe et voilà, on a un hiver européen", plaisante une Russe. Le blanc habituel a laissé place au vert, et les fleurs bourgeonnent inhabituellement. Dans le Jardin botanique de la capitale russe, elles sont devenues une attraction. "Ce qu'il y a d'inhabituel cette année, c'est une grande quantité d'espèces qui ont fleuri en même temps", explique le jardinier en chef des lieux, Anton Doubeniouk.