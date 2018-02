Russie : Moscou touchée par une tempête de neige exceptionnelle

La tempête a fait au moins un mort. Le temps devrait encore se dégrader, selon les prévisionnistes russes.

Des chutes de neige record. Au moins une personne est morte à cause de la chute d'un arbre à Moscou, dimanche 4 février, au cours de la plus forte tempête de neige jamais enregistrée dans la ville depuis que les relevés existent. En 24 heures, il est tombé sur Moscou 43 centimètres de neige, soit plus de la moitié de ce qui tombe en moyenne sur la ville en un mois, selon le Service national de météorologie.

Plus de 2 000 chutes d'arbres ont été signalées à cause des conditions météorologiques extrêmes. "Selon les dernières informations, cinq personnes ont été blessées. Soyez prudents. Les prévisions météorologiques indiquent que le temps va encore se dégrader", a annoncé le maire de Moscou.

Près de 150 vols ont été retardés et des dizaines annulés dans les aéroports de la capitale. Près de 60 000 personnes ont par ailleurs été privées d'électricité dans le centre de la Russie, en raison des fortes chutes de neige.