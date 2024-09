Russie : les touristes russes redécouvrent leur pays

La guerre en Ukraine a fortement baissé la cote des touristes russes à l’extérieur du pays. Les Russes en profitent pour redécouvrir leur pays.

Une guerre en Ukraine qui s’éternise pour son troisième été d'affilée avec des conséquences également du côté russe. Avant le conflit contre l’Ukraine, il était facile pour les touristes russes de voyager. Aujourd'hui, les déplacements sont devenus très compliqués, sauf dans les pays alliés qui ne demandent pas de visas pour y entrer. "Moi et mon mari sommes à la retraite et nous avons plein de projets à l’étranger, on va attendre", déclare Natalia, une touriste russe. Cet été, de nombreux Russes ont privilégié une destination proche.

Souzdal : un joyau d’architecture

Avec, par exemple, la ville de Souzdal, située à 200 km au nord de Moscou. Cette ville, perdue au milieu des champs de blé, est un véritable joyau d’architecture médiévale. "Pendant longtemps, nous avons arrêté de voyager en Russie, on partait uniquement à l’étranger, en Europe surtout", déclare une touriste russe. Comme sur la Seine, un bateau fait voyager les touristes à travers les époques. Une fois à terre, les visiteurs découvrent les décors de Souzdal de plus près. Parmi les plus appréciés, un kremlin aux murs blancs et aux toits bleus arrondis, la cathédrale de la Nativité célèbre pour ses lustres et ses fresques majestueuses.