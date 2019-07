Russie: lac empoissonné en Sibérie

Des eaux turquoises dignes des plus grand paradis tropicaux. Ce lac artificiel de Sibérie attire de nombreux touristes à la recherche de la photo parfaite. Mais cette couleur provient en fait de l'oxyde de calcium rejeté par cette usine. Un produit très dangereux pour la santé.



Alyona, photographe :

"J'ai commencé à chercher des informations, j'ai découvert que c'était une décharge industrielle. Il s'avère que c'est un liquide toxique et peut-être que nous risquons d'être empoisonnés par l'air aussi."



Malgré les panneaux avertissant du danger, les familles n'hesitent pas à venir pique-niquer avec leur enfants. Plusieurs visiteurs ont déjà subi des irritations de la peau.



Alyona, photographe:

"Pendant que nous marchions ici, il y avait aussi de jeunes mères avec leurs enfants, et je ne pouvais m'empêcher de leur dire. J'espère que vous n'avez pas laissé votre enfant s'approcher de l'eau, et elles ont dit "Non, non". Les gens sont conscients du danger, mais oui, quand on le regarde, c'est beau, on peut entendre les mouettes, c'est un endroit frais. Mais c'est probablement mieux de ne prendre aucun risque."



L'entreprise en charge de la centrale rappelle sur son site qu'il ne s'agit pas d'un parc aquatique,

Mais bien d'une décharge industrielle.

certains scientifiques réclament des études plus approfondies sur le sujet.

Selon eux, l'entreprise minimiserait la dangerosité de cette eau pour la nappe phréatique.