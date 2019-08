Russie : l'opposante Lioubov Sobol filme en direct son interpellation par des policiers

"La police est ici (...) Je veux juste dire que je n'ai pas peur, que je ne vais pas abandonner." Face caméra, en direct sur l'application Periscope, l'opposante russe Lioubov Sobol prononce ces quelques mots, samedi 10 août, alors que les policiers sont derrière la porte de son local de campagne. On la voit ensuite se faire arrêter par des hommes armés.

Lyubov Sobol posted a video showing armed, masked men barging into her office ahead of today's rally in Moscow. Sobol was one of the opposition candidates not allowed to stand in the upcoming municipal elections. pic.twitter.com/vWlUkkfE3t