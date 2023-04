Russie : l'opposant politique Ilia Iachine condamné à huit ans et demi de prison

Sa condamnation pour diffusion de "fausses informations" sur la guerre en Ukraine a été confirmée en appel.

Semaine noire pour l'opposition et les médias en Russie. Après la condamnation de l'opposant Vladimir Kara-Mourza et le maintien en détention du journaliste américain Evan Gershkovich, une cour d'appel russe a confirmé mercredi 19 avril une peine de huit ans et demi de prison infligée à l'opposant Ilia Iachine. Ce dernier est accusé d'avoir critiqué l'invasion russe en Ukraine, en pleine aggravation de la répression en Russie.

La condamnation prononcée en première instance en décembre "reste inchangée", a statué le juge, selon une correspondante de l'AFP au tribunal. Ilia Iachine, 39 ans, a avait alors été jugé coupable d'avoir diffusé de "fausses informations" sur l'armée russe. "Les vraies raisons de mon arrestation sont politiques évidemment. Je suis un opposant, un député [municipal] indépendant, un critique du président Poutine et un adversaire de la guerre en Ukraine", avait-il déclaré lors de son arrestation fin juin.

Cette audience en appel a été l'occasion pour lui de livrer un discours à charge contre le président russe Vladimir Poutine et son régime. "La peine qui m'a été infligée est incroyable : huit ans et demi de prison pour un discours de 20 minutes sur internet", s'est étranglé celui qui avait osé parler des crimes de guerre commis à Boutcha. "Poutine est un criminel de guerre, et il n'est pas impossible que je lui laisse ma place en prison", a-t-il aussi lancé à l'auditoire, cité par le site d'information Meduza (en russe).