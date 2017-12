Russie : l'auteur de l'attentat du supermarché de Saint-Pétersbourg interpellé

Les services de sécurité russes ont annoncé, samedi 30 décembre, avoir arrêté l'auteur de l'attentat du supermarché de Saint-Pétersbourg, qui a fait 18 blessés mercredi dans la deuxième ville de Russie. L'homme, entendu dans la foulée, est présenté comme "l'organisateur et exécutant direct" de l'explosion.

Une source proche du dossier, interrogée par l'agence Interfax, a indiqué que le suspect était "un habitant de Saint-Pétersbourg de 35 ans" et qu'il était membre "du mouvement nationaliste occultiste New Age". Samedi, huit personnes restaient hospitalisées.

Un attentat revendiqué par l'Etat islamique

Cet attentat a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique, selon un communiqué diffusé par son organe de propagande Amaq. La Russie a été menacée à plusieurs reprises par l'EI et par la branche syrienne d'Al-Qaïda après le début de son intervention militaire en Syrie, le 30 septembre 2015. Saint-Pétersbourg avait déjà été visée par un attentat dans son métro, qui avait fait 15 morts et des dizaines de blessés, le 3 avril, et avait été revendiqué par un groupe peu connu lié à Al-Qaïda.