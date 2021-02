Russie : des chiens errants au pelage bleu recueillis près d'une usine abandonnée

Des images surréalistes montrant des chiens bleus intriguent la Russie. Postées il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, ces photos ont été prises à Djerjinsk, à l'est de Moscou, une cité industrielle sur le déclin. Il s'agit de l'une des villes les plus polluées au monde. Ces chiens ont depuis été capturés par des vétérinaires et placés dans une clinique. Ces sept chiens errants, au pelage bleuté, paraissent tout de même en bonne santé.



La thèse d'une matière chimique

Des prélèvements de poils sont en cours d'analyse. Aucune piste n'est écartée, y compris celle d'une farce. Mais comme les chiens vivaient dans une usine abandonnée, la thèse d'une matière chimique est privilégiée. "On suppose que c'était une sorte de peinture qui était dans des sacs, qui se sont déchirés, ou peut-être qu'ils se sont couchés dessus et les ont déchirés", explique Vladimir Groysman, directeur de la fondation d'aide aux animaux Sostradanie. La couleur bleue s'en va un peu lorsqu'on caresse les chiens. Si la matière n'est pas toxique pour eux, le refuge pourrait la laisser afin de faciliter l'adoption de ces chiens bleus devenus célèbres.

Le JT

Les autres sujets du JT