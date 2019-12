Russie : de jeunes youtubeurs millionnaires

Elle n'a que 5 ans et ses vidéos valent des millions. Nastya est une petite youtubeuse du sud de la Russie. Ses vidéos, en musique, avec des effets spéciaux et des bruitages, durent cinq minutes. L'une d'elles a pour objectif d'enseigner aux enfants ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Tout a commencé en 2016, quand ses parents filment les progrès de leur fillette atteinte d'un handicap moteur. Aujourd'hui, son record est de plus de 700 millions de vues pour une vidéo. En un an, elle aurait gagné 18 millions de dollars, selon le magazine Forbes.

Une industrie très développée en Russie

Elle n'est pourtant que 3e du classement des youtubeurs. En Russie, une industrie s'est développée autour des jeunes influenceurs. Ivan Bouchmelev est producteur vidéo pour de jeunes youtubeurs. Un travail lucratif puisque selon une étude américaine, les vidéos avec des enfants sont vues trois fois plus que les autres vidéos. Le premier du classement Forbes est un garçon de 8 ans.