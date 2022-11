Russie : au moins treize morts dans l'incendie d'un établissement de nuit à Kostroma

Le bilan pourrait encore s'alourdir. Au moins treize personnes ont trouvé la mort dans un incendie survenu dans un établissement de nuit à Kostroma (Russie) dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 novembre. Selon les services d'urgence, le feu s'est propagé sur une surface de 3 500 m2 dans cet établissement connu sous le nom de "Poligon". Dans un message posté sur le réseau Telegram, le gouverneur de la région, Sergueï Sitnikov, a confirmé le bilan encore provisoire, ajoutant que 5 personnes étaient aussi blessées.

Dans un communiqué cité par l'agence Interfax, la commission du bureau central du ministère des Situations d'urgence fait savoir qu'elle se rend sur place, dans cette ville située à environ 300 kilomètres au nord-est de Moscou "pour clarifier les circonstances de la tragédie". L'agence Ria Novosti, citant une source policière, précise que 250 personnes ont été évacuées de l'immeuble dans lequel le feu s'est déclaré.

