Réseau d'influence russe au Parlement européen : Nathalie Loiseau pointe "l'extrême droite" et "des partis vendus à la Russie"

"J'alerte depuis longtemps. Ce qu'on apprend depuis quelques jours, c'est à la fois un choc et pas une surprise parce qu'on sait que la Russie essaie d'influer sur les députés européens. Le choc c'est d'apprendre que certains députés auraient cédé à la Russie, non pas par conviction mais parce qu'ils ont été corrompus", a réagi samedi 30 mars sur franceinfo Nathalie Loiseau, députée européenne Renaissance et présidente de la sous-commission "sécurité et défense" du Parlement européen.

Nathalie Loiseau dénonce "l'extrême droite européenne" dont certains représentants au Parlement européen sont soupçonnés d'avoir touché de l'argent de la part de la Russie dans le cadre d'un réseau d'influence.

"Il faut que les électeurs sachent s'ils votent pour des partis intègres"

Mercredi 27 mars, les services de renseignement tchèques ont annoncé le démantèlement d'un réseau financé par Moscou, qui répandait la propagande prorusse sur l'Ukraine via le site Voice of Europe, et étendait son influence "jusqu'au Parlement européen".

"Mon groupe a demandé une enquête pour savoir ce qui se passe, nous sommes à quelques semaines des élections européennes, il faut que les électeurs sachent s'ils votent pour des partis intègres qui protègent les intérêts des Français et des Européens ou des partis vendus à la Russie", a insisté l'eurodéputée Renew.

"Depuis des décennies la Russie investit dans la tentative de manipulation de nos opinions"

"Ce qu'on apprend avec ce scandale autour du site Voice of Europe, c'est qu'un certain nombre de parlementaires européens s'y sont rendus pour faire écho à la propagande russe et que certains auraient été rémunérés pour le faire. Ces parlementaires qui ont été interviewés par Voice of Europe appartiennent tous à l'extrême droite européenne", a relevé Nathalie Loiseau.

Selon Nathalie Loiseau, "depuis des décennies, la Russie investit dans la tentative de manipulation de nos opinions et ça passe par la désinformation sur les réseaux sociaux, il y a aussi des tentatives d'approche d'hommes et de femmes politiques pour les influencer, les corrompre pour en faire des propagandistes de la Russie", a-t-elle détaillé.