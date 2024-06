Reportage "Elle n'a peur de rien" : en Russie, l'octogénaire Lioudmila Vassilieva défie le pouvoir et se présente au poste de gouverneur de Saint-Pétersbourg

Dans les milieux d'opposition de Saint-Pétersbourg, Lioudmila Vassilieva est une légende. Elle est née en 1941, quelques mois avant le siège de Leningrad. Cette survivante est devenue une militante engagée, plusieurs fois arrêtée. Quand on lui demande pourquoi elle se présente aujourd'hui au poste de gouverneur de Saint-Pétersbourg, elle répond que tous les candidats potentiels étaient emprisonnés ou classés agents de l'étranger. Alors, elle s'est décidée. "Quelqu'un doit être courageux et je suis une survivante du siège. J'ai traversé tellement de choses. Je n'ai jamais eu peur et je ne veux pas avoir peur parce que quelqu'un doit dire la vérité", explique la candidate.

Pour se présenter, Lioudmila Vassilieva doit notamment récolter 80 000 signatures d'électeurs de Saint-Pétersbourg. Sveltlana est venue déposer la sienne. "Nous l'avons rencontré le 16 février, le jour où on a appris la mort de Navalny. Nous l'avons vu faire un discours. C'est une personne très intelligente, digne et nous avons été impressionnés par le fait qu'elle n'avait peur de rien", confie Sveltlana, une femme venue déposer sa signature.

"Il est tout simplement impossible de ne pas signer pour elle"

Pour autant, la candidate octogénaire refuse l'étiquette d'opposante au régime. "Je ne suis pas une opposante. Je suis pour le peuple, pour que les gens vivent confortablement, qu'ils n'aient peur de rien, qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent, pour que nous ne soyons pas des parias dans le monde, mais que le monde entier nous tende la main", se défend Lioudmila Vassilieva.

Il n'est pas certain qu'elle puisse être candidate au poste de gouverneur le 8 septembre. Le pouvoir russe dispose de nombreux moyens pour disqualifier les candidats d'opposition. Mais dans sa jeune équipe de campagne, ils sont nombreux à y croire. "C'est compliqué. C'est vraiment un travail colossal. Mais si l'on veut et si l'on fait beaucoup d'efforts, alors disons que l'impossible est possible. Lioudmila est une activiste bien connue à Saint-Pétersbourg. Il est tout simplement impossible de ne pas signer pour elle", milite Georgi Smirnov, le coordinateur de son QG.

En attendant de savoir si elle pourra conquérir Saint-Pétersbourg, Lioudmila Vassilieva fait campagne en appelant à la fin de la guerre. "Soyez audacieux. Lorsqu'une personne admet ses erreurs, elle retrouve sa dignité", clame-t-elle. L'élection au poste de gouverneur aura lieu en septembre. Qu'elle soit candidate ou non, Lioudmila Vassilieva aura fait entendre sa voix, une fois encore.