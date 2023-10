Rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping : "Il ne faut pas y lire quoi que ce soit de neuf entre la Chine et la Russie", met en garde une spécialiste de la Russie et de l’Ukraine, politicologue au CNRS

Durée de la vidéo : 8 min

Marie Mendras, politicologue au CNRS, spécialiste de la Russie et de l’Ukraine, est l’invitée du 19/20 Info, mercredi 18 octobre. Elle réagit à la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping en Chine.

Comment interpréter la rencontre du mercredi 18 octobre, entre Vladimir Poutine et Xi Jinping ? "Ça fait des années qu’ils réaffirment que leur amitié est sans limite", réagit Marie Mendras, politicologue au CNRS, spécialiste de la Russie et de l’Ukraine, qui rappelle la nécessité de "comprendre le contexte". "C’est une grande célébration du régime de Xi Jinping, avec plus de 100 représentants de pays étrangers. Donc il y a cette petite partie qu’on offre à Poutine, parce que le pauvre homme ne peut plus voyager à l’étranger (…) mais l’important, c’est que c’est une célébration de Xi Jinping", ajoute Marie Mendras.

La Russie, pas "le principal partenaire commercial" de la Chine

"Rien de neuf" donc depuis le voyage de Xi Jinping en Russie. "Il ne faut pas y lire quoi que ce soit de neuf entre la Chine et la Russie", ajoute la spécialiste, qui précise que "la Russie n’est pas le principal partenaire commercial de la Chine". Vladimir Poutine, sous mandat d’arrêt international, a donc selon Marie Mendras "profité de la situation pour se montrer en très bonne relation avec les Chinois". "Il n’en reste pas moins que le principal partenaire commercial de la Chine, c’est l’Union européenne", analyse-t-elle encore.