Russie : figure des Pussy Riot, Maria Aliokhina se déguise en livreuse pour fuir son pays

"Cela ressemble à un roman d'espionnage." L'artiste Maria Aliokhina, membre de longue date des Pussy Riot, le célèbre groupe contestataire russe, est parvenue à s'enfuir de son pays en avril en se dissimulant sous une tenue de livreuse de nourriture à domicile. La militante de 33 ans raconte son exode au New York Times (article en anglais), dans un article publié mardi 10 mai.

En avril, les autorités russes ont annoncé que son assignation à résidence effective serait convertie en 21 jours dans une colonie pénitentiaire. Maria Aliokhina a alors décidé de partir de son pays. La militante a régulièrement été condamnée depuis 2012, lorsqu'elle avait purgé une peine de prison pour avoir joué une "prière punk" dans la principale église de Moscou. En moins d'un an, elle a séjourné six fois en prison, chaque fois pendant 15 jours. Le 10 septembre 2021, un tribunal moscovite l'avait condamnée à un an de restrictions de liberté pour avoir enfreint les règles anti-Covid en appelant à manifester pour l'opposant Alexeï Navalny.

Partie sans son téléphone

Maria Aliokhina a donc choisi de se déguiser pour échapper à la police de Moscou qui surveillait l'appartement de l'amie qui l'hébergeait. "Elle a laissé son téléphone portable derrière elle comme leurre et pour éviter d'être suivie", précise le New York Times. Un ami l'a conduite à la frontière biélorusse, et il lui a fallu une semaine pour passer en Lituanie. Elle a accepté de répondre aux questions du quotidien américain depuis Vilnius, la capitale lituanienne, dans un studio où elle a trouvé refuge.

“It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism — at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police. https://t.co/FCT7dNyhf0 pic.twitter.com/cAJdzyjfEj