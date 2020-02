Affaire Griveaux : Piotr Pavlenski assume

En sortant libre mardi 19 février du Palais de justice de Paris après sa mise en examen, Piotr Pavlenski persiste et signe après avoir diffusé délibérément les vidéos intimes qui ont conduit à l'abandon de Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris. L'activiste russe assure "être content d'avoir fait". "C'est un grand mensonge et une grande méprise contre tous les Parisiens si cette personne avait pris le pouvoir", a-t-il déclaré après sa libération sous contrôle judiciaire.

Alexandra de Taddeo va bientôt parler

Alexandra de Taddeo, sa compagne, est rentrée chez elle après sa garde à vue et son interrogatoire par un juge d’instruction. Elle promet qu'elle parlera bientôt. Cette étudiante en droit âgée de 29 ans a été mise en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Elle a également été placée sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de rencontrer son compagnon Piotr Pavlenski.

Le JT

Les autres sujets du JT