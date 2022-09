Russie : ce qui est prévu pour les funérailles de Mikhaïl Gorbatchev

Une cérémonie a minima. Les funérailles du dernier dirigeant de l'Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev se déroulent samedi 3 septembre à Moscou. Le président de la Russie Vladimir Poutine n'a pas prévu d'y assister. Grande figure politique du XXe siècle, Mikhaïl Gorbatchev est mort mardi soir à l'âge de 91 ans des suites d'une "longue et grave maladie", selon l'hôpital où il était soigné. Franceinfo résume ce qui est prévu pour ses funérailles.

Une cérémonie d'adieu

Les obsèques ont commencé par une cérémonie d'adieu à la Maison des syndicats, un lieu symbolique de la capitale russe où les dépouilles de plusieurs dignitaires communistes ont été exposées, comme celle de Joseph Staline, en 1953. La cérémonie, a débuté à 9 heures (heure de Paris) et est ouverte au public, a précisé la Fondation Gorbatchev. L'ancien dirigeant soviétique sera ensuite enterré au cimetière de Novodievitchi, à côté de son épouse Raïssa Gorbatcheva, morte en 1999 et dont il était très proche.

Pas de journée de deuil national

Salué en Occident comme un homme de paix, Mikhaïl Gorbatchev est vu par beaucoup en Russie comme le responsable du déclassement géopolitique de Moscou et des années de crise politique, économique et morale qui ont suivi la chute de l'URSS. Signe de cette désaffection, aucun jour de deuil national n'a été annoncé. Ce qui fait dire au professeur émérite à Sciences Po et spécialiste des relations internationales Bertrand Badie, que les funérailles de Mikhaïl Gorbachev ne sont "pas à la hauteur de l'histoire" ni de "la stature du personnage".

Toutefois, des "éléments de funérailles nationales" seront présents lors de l'inhumation de Mikhaïl Gorbatchev, notamment une "garde d'honneur", a souligné le Kremlin. Mais dans un contexte de vives tensions entre la Russie et les pays occidentaux autour du conflit en Ukraine, aucun dirigeant étranger n'a annoncé de déplacement pour assister aux funérailles à Moscou... à l'exception du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, qui fait cavalier seul en Europe.

Viktor Orban se rend à Moscou samedi matin, a déclaré le secrétaire d'Etat à la communication internationale. Il va "rendre hommage au défunt Mikhaïl Gorbatchev", accompagné d'une délégation hongroise, a-t-il indiqué sur Twitter. Mais il ne rencontrera pas Vladimir Poutine. "D'après nos informations, il (M. Orban) ne va venir que pour faire ses adieux à Gorbatchev. Il n'y a eu aucune demande pour des entretiens", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence de presse russe Ria-Novosti.

Vladimir Poutine absent

La liste des personnes qui assisteront aux funérailles n'est pas connue, mais le Kremlin avait annoncé dès jeudi que Vladimir Poutine serait absent du fait, officiellement, d'un "emploi du temps" chargé. Selon des images diffusées à la télévision russe, le président russe s'est déjà rendu jeudi à l'Hôpital central clinique (TSKB) de Moscou, où est mort Mikhaïl Gorbatchev.

Au lendemain de sa mort, Vladimir Poutine lui avait rendu mercredi un premier hommage minimal, dans un message de condoléances. Sur un ton neutre, il avait constaté que Mikhaïl Gorbatchev avait eu "une grande influence sur l'Histoire du monde" et qu'il s'était "efforcé de proposer ses propres solutions aux problèmes". La relation entre les deux hommes était complexe, entre marques d'estime et reproches mutuels, avant de faire place à une cordiale indifférence.