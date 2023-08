Crash de l'avion d'Evguéni Prigojine : qui étaient les hommes de Wagner sur la liste des passagers ?

Outre Evguéni Prigojine et trois membres d'équipage, six hommes figuraient dans la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé mercredi entre Moscou et Saint-Petersbourg. Tous sauf un apparaissent liés à Wagner.

L’agence fédérale russe du transport aérien a publié les noms des passagers et membres d’équipage qui se trouvaient à bord de l’avion qui s’est écrasé au nord de Moscou, mercredi 23 août. Et c’est une partie de la chaîne de commandement de Wagner qui a été décapitée. Car outre le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, figuraient dans cette liste les principaux dirigeants du groupe paramilitaire, Valériy Tchekalov et Dmitry Outkine, et d'autres membres de Wagner. Tous sauf un figurent dans la base de données de 4 000 des membres du groupe réunie par les activistes ukrainiens de Myrotvorets.

Outre les sept hommes, il y avait également à bord trois membres d’équipage : le pilote Alexei Levshin, le copilote Rustam Karimov et l'hôtesse de l'air Kristina Raspopova, qui avait posté une photo d’elle juste avant le décollage.

Valeriy Tchekalov, membre de Wagner. (RESEAUX SOCIAUX)

Valeriy Tchekalov

Proche de Prigojine, surnommé "Rover", il était en charge de la logistique pour Wagner. Il était aussi au cœur de la diversification des activités de Wagner et de la myriade d'entreprises qui gravitent autour du groupe paramilitaire. Il apparaît ainsi comme l’un des principaux administrateurs de Concord, le groupe de Prigojine. Il avait notamment la main sur les investissements du groupe dans le lucratif secteur minier, pétrolier et gazier en Syrie. Tchekalov faisait personnellement l'objet de sanctions de la part des Etats-Unis pour ses liens avec Prigojine et pour son implication dans un trafic de munitions avec la Russie malgré les sanctions.

Evgeniy Makaryan

Ancien policier, il a rejoint Wagner en 2016. Matricule M-2300 au sein de Wagner. Il participe aux opérations menées par le groupe paramilitaire en Syrie, où il est blessé avec d'autres mercenaires russes à Khasham, dans la région de Deir ez-Zor, en 2018, lors d'une opération menée par les Etats-Unis contre les forces qui soutenaient le régime de Bachar al-Assad.

Nikolaï Matuseev

C'est le seul qui n'apparaît pas sous ce nom dans la base de données des membres de Wagner recensés par Myrotvorets.

Dmitry Utkin, alias Wagner, l’un des fondateurs de la société militaire privée d’Evgueni Prigojine. (CAPTURE D'ÉCRAN TWITTER)

Dmitry Outkine

Son nom de guerre est "Wagner", référence au compositeur préféré d'Adolphe Hitler, et il est considéré comme le bras droit d'Evguéni Prigojine. Celui que l’ancien président russe Dmitri Medvedev a appelé le "diable incarné", surnommé le "tortionnaire de Wagner", est un ancien officier des forces spéciales dans l'armée russe. Il se fait connaître en Syrie avec la milice Slavonic Corps, auprès du régime de Bachar al-Assad, avant de rejoindre Evguéni Prigojine et de fonder ce qui va devenir le groupe Wagner.

En charge du commandement et de la formation des mercenaires, c'est Dmitry Outkine qui supervisait les opérations de Wagner en Ukraine. Il fait partie des personnes visées par les sanctions de l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Lui sont reprochés de "graves atteintes aux droits de l’Homme, des exécutions et assassinats extrajudiciaires sommaires ou arbitraires" ainsi que des "actes de torture".

Sergueï Propoustine, membre de Wagner. (MYROTVORETS)

Sergueï Propoustine

Son nom de guerre est "Kedr", matricule M-0394 au sein de Wagner. Vétéran de la guerre en Tchétchénie, il rejoint le groupe paramilitaire en 2015.

Alexandre Totmin, membre de Wagner. (DR)

Alexandre Totmin

Surnommé "Tot", matricule M-5534 au sein de Wagner, son nom apparaît dans les activités de Wagner au Soudan, selon Myrotvorets.