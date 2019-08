Après un premier échec, le vaisseau Soyouz transportant le robot russe Fedor s'est arrimé à l'ISS

Une première tentative avait échoué dans le weekend, à cause d'un problème de radio.

Le deuxième essai est le bon. Le vaisseau spatial Soyouz transportant le robot humanoïde russe Fedor, s'est arrimé avec succès mardi 27 août à la Station spatiale internationale (ISS), après un premier essai infructueux pendant le weekend. "Pardon pour le retard. Coincé dans les bouchons. Prêt à poursuivre le travail", peut-on lire (en russe) sur le compte Twitter créé pour le robot.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) August 27, 2019

Fedor (acronyme de Final Experimental Demonstration Object Research) est un robot au corps anthropomorphe argenté qui mesure 1,80 m de haut et pèse 160 kg. Portant le numéro d'identification Skybot F850, il est le premier engin de ce type envoyé dans l'espace par la Russie. Capable d'imiter les mouvements humains, Fedor aura pour fonction d'aider les cosmonautes à réaliser leurs tâches sans pouvoir toutefois se déplacer librement dans la station.

Une défaillance dans l'ISS et non le Soyouz

Après un premier essai d'arrimage, l'équipage de l'ISS avait dû déplacer, lundi, un autre vaisseau Soyouz déjà arrimé, d'un module à un autre, pour que la capsule transportant le robot puisse faire une nouvelle tentative. Pendant une vidéo-conférence avec les deux cosmonautes russes à bord de l'ISS, le président Vladimir Poutine a évoqué une "situation anormale" mais salué "un travail réalisé avec brio". "J'espère que le robot Fedor vous apportera toute l'aide nécessaire", a-t-il ajouté, cité par les médias russes.

La Nasa avait déclaré que le Soyouz de Fedor "n'avait pas pu se verrouiller" et "s'était éloigné à une distance de sécurité" de l'ISS, dans l'attente des directives des contrôleurs de vol russes.Selon le responsable du segment russe de la station, Vladimir Soloviov, le problème qui a empêché le premier arrimage était dans l'ISS et non dans le Soyouz. Il a mis en cause des "défaillances de l'équipement radio" qu'"il est possible de corriger".