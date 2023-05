"Le chauffeur m'a dit que le navigateur ne marchait pas" : à Moscou, le signal GPS est-il brouillé pour des raisons de sécurité ?

Les autorités russes doivent prendre des mesures face aux incursions et aux attaques de drones. Le brouillage d'ondes en fait-il partie ? Rien n’est officiel, mais à Moscou les utilisateurs de mobiles et autres montres connectées constatent de nombreuses perturbations.

Ces dernières semaines, il n'est pas forcément conseillé de prendre un taxi à Moscou, si vous ne savez pas exactement où vous allez. Natalia en a fait deux fois l'expérience. "La première fois, c'était le 4 ou 5 mai, en rentrant de vacances. Mon taxi me dit qu'il ne sait pas vraiment où me déposer parce que son navigateur ne fonctionnait pas." La situation s'est reproduite lundi 22 mai. "Le chauffeur m'a dit que le navigateur ne marchait pas. Je connais le chemin, je lui ai donc indiqué où il fallait tourner".

La compagnie Yandex qui gère la plupart des taxis moscovites a dû modifier son application pour que les utilisateurs puissent indiquer manuellement leur adresse, les chauffeurs ont parfois beaucoup de mal à les trouver. Le GPS fonctionne mal à Moscou, cela est confirmé par des sites spécialisés qui analysent la qualité du signal qui est actuellement fortement dégradé dans plusieurs villes de Russie.

Aucune explication officielle

Lors du dernier semi-marathon de Moscou, certains coureurs ont vu leur montre leur indiquer qu'ils avaient couru 35 kilomètres au lieu de 21. Ce constat est reconnu par les autorités russes, mais aucune explication officielle n'a été donnée. Certains médias évoquent un brouillage volontaire pour raisons de sécurité. On peut noter que la qualité du signal GPS semble s'être brutalement dégradée à partir du 4 mai, juste après l'attaque présumée de drones sur le Kremlin. Plus récemment, du lundi 22 au mardi 23 mai, un groupe de partisans russes pro-Ukraine a mené une attaque en Russie. La plus importante du genre. Les autorités russes ont admis mardi qu'au moins un civil avait été tué et plusieurs blessés.