Disparu depuis la fin de l’URSS, un cours de formation militaire fait son retour cette année en Russie dans les lycées. Au programme, notamment, le contrôle des drones et leur utilisation à des fins militaires.

En Russie, les lycéens apprendront le maniement des drones et leur usage à des fins militaires à compter de cette rentrée scolaire. Une formation qui fait son apparition dans le cadre d'un cours "préparation militaire de base" qui fait son retour cette année, dans un contexte de reprise en main de l'enseignement par le pouvoir russe.

Les élèves de 10e et 11e classe apprendront à contrôler des drones et auront une idée de leur utilisation sur le champ de bataille : ce sont les instructions officielles du ministère de l'Education russe pour la rentrée destinées à l'équivalent des classes françaises de première et terminale. Les lycéens russes apprendront notamment "l'algorithme permettant de contrer les drones de l'ennemi", dans le cadre de leur cours de formation militaire initiale. Une matière qui existait sous l'URSS et qui fait son grand retour cette année dans un contexte de militarisation de la société tous azimuts. Les élèves avaient déjà droit cette année à un nouveau cours d'éducation patriotique, où il est parfois question de l'armée et de la politique étrangère russe.

Ni les parents ni les professeurs n’osent contester

On a vu dans certaines écoles des rassemblements d'élèves en soutien à la guerre, des concours de montage et démontage de Kalachnikov et certains députés ont demandé que des soldats de l'opération spéciale interviennent dans les établissements. Autant d'initiatives qui ne sont pas du goût de tous les professeurs ou tous les parents, mais que plus personne n'ose contester. Plusieurs enseignants ont été licenciés pour avoir refusé de relayer fidèlement les cours d'éducation patriotique.