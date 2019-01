Explosion due au gaz d'un immeuble en Russie : le bilan s'alourdit à 28 morts, dont 4 enfants

Quelque 13 autres personnes sont toujours portées disparues.

Le bilan d'une explosion due au gaz dans un immeuble d'habitation dans l'Oural russe, qui s'est partiellement effondré le 31 décembre, s'est alourdi mercredi 2 janvier en passant à 28 morts, dont quatre enfants. Les secouristes continuent de fouiller les décombres dans un froid glacial.

Six personnes, dont deux enfants, ont pu être sauvées et on était toujours sans nouvelles de 13 autres personnes, a précisé le ministère russe des Situations d'urgence."Les recherches se poursuivent 24 heures sur 24", a souligné le ministère dans un communiqué, en précisant qu'environ un millier de secouristes étaient déployés sur les lieux.

Un bébé vivant tiré des décombres

Une partie d'un immeuble de neuf étages s'est effondrée dans l'explosion survenue tôt lundi à Magnitogorsk, une ville industrielle de la région de Tchéliabinsk, à quelque 1 700 km à l'est de Moscou, dans les montagnes de l'Oural. Près de 1 100 personnes habitaient dans ce bâtiment en béton de 35 appartements construit en 1973, à l'époque soviétique.

Les secouristes, qui travaillent par un froid glacial ayant atteint -27°C, ont dégagé mardi des gravats un bébé vivant. Des images télévisées l'ont montré sur un lit d'hôpital, veillé par sa mère en larmes.

Le président russe Vladimir Poutine s'était rendu lundi immédiatement sur les lieux. Une enquête a été ouverte, mais les services russes de sécurité (FSB) ont confirmé qu'une explosion de gaz avait été à l'origine du drame.