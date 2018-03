Ex-espion russe empoisonné au Royaume-Uni : Emmanuel Macron "condamne une attaque inacceptable"

Lors de son appel téléphonique avec Theresa May, le président français a assuré que la France était "pleinement solidaire" du Royaume-Uni, qui pointe la responsabilité de Moscou dans cette affaire.

C'est au tour d'Emmanuel Macron de mettre la pression sur Moscou. Le président français, informé lundi soir par la Première ministre britannique Theresa May des résultats de l'enquête sur l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergueï Skripal, "condamne une attaque inacceptable", mardi 12 mars. Lors de son appel téléphonique avec Theresa May, Emmanuel Macron l'a assurée de la "pleine solidarité" de la France et les deux dirigeants sont convenus de rester en contact étroit dans les prochains jours.

"Mme May a informé le président de la République des résultats de l'enquête menée au Royaume-Uni sur l'utilisation d'un agent neurotoxique dans la tentative d'assassinat de Sergueï et Ioulia Skripal et des réponses attendues de la Russie", a indiqué la présidence française. "Le président de la République a condamné une attaque inacceptable et rappelé l'engagement de la France dans la lutte contre l'impunité d'utilisation d'armes chimiques", ajoute le communiqué.

Contrairement à Angela Merkel, le président français ne commente pas dans ce bref communiqué les accusations de Londres, qui juge Moscou très probablement responsable d'empoisonnement. La chancelière allemande a quant à elle déclaré, mardi, qu'elle prenait "extrêmement au sérieux" l'avis du gouvernement britannique sur une responsabilité russe. Elle a exhorté Moscou à "répondre rapidement aux questions légitimes du gouvernement britannique".