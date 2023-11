Eurozapping : la Finlande ferme certains de ses postes-frontières avec la Russie

Durée de la vidéo : 2 min

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du vendredi 17 novembre.

La Finlande ferme une partie de sa frontière avec la Russie. À partir de minuit, vendredi 17 novembre, et jusqu'en février 2024, quatre postes-frontières sur huit resteront fermés. Le gouvernement finlandais entend ainsi lutter contre l'immigration clandestine. De plus en plus de migrants empruntent cette voie pour rejoindre l'Europe de l'Ouest. La Finlande et la Russie partagent une frontière longue de 1 340 km. Helsinki accuse Moscou de déstabilisation en facilitant les entrées illégales sur son territoire.



Des courses gratuites pour les Italiens les plus démunis

À Braunau (Autriche), se trouve la maison où est né Adolf Hitler. Le bâtiment abritera à partir de 2026, une fois les travaux de rénovation terminés, un commissariat de police, au grand dam des nostalgiques du IIIe Reich. L'aspect du futur site est déjà connu. La façade sera rénovée, et l'intérieur entièrement refait.

À Rome (Italie), un établissement accueille les plus démunis. Ils peuvent y faire leurs courses sans payer. Des mères de famille, des jeunes et des retraités viennent s'approvisionner. Ils sont de plus en plus nombreux à venir. "Avec les confinements liés au Covid et la hausse du coût de la vie, la demande explose", indique Margherita Venditti, bénévole de l'association "Nonna Roma". Un Italien sur 12 vivrait aujourd'hui dans une extrême pauvreté.