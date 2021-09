Eurozapping : choc en Russie après une fusillade, hausse du prix du gaz au Royaume-Uni

Une fusillade a fait six morts et vingt-quatre blessés dans une université russe, selon des données provisoires. Armé et casqué, un étudiant s’est dirigé vers l’université de Perm, dans l’Oural, avant de dégainer une arme et de tirer sur des étudiants, créant des scènes de panique. L’étudiant, blessé, a été arrêté.



En Grande-Bretagne, le prix du gaz explose. Son prix d’achat, qui a été multiplié par deux et a impacté durement cinq fournisseurs du pays, obligés de mettre la clé sous la porte. Selon certains experts, cette hausse pourrait en provoquer d’autres, notamment dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

20.000 personnes dans les rues pour sauver 422 emplois

En Italie, la délocalisation de 422 emplois a fait bondir les Florentins qui ont été 20.000 à descendre dans les rues pour protester contre cette délocalisation. Le tribunal de Florence a finalement décidé de bloquer cette délocalisation de l’équipementier automobile GKN en Pologne. Melrose, le fonds britannique qui en est propriétaire, va désormais devoir négocier les modalités avec les représentants du personnel.