En Russie, une fusillade meurtrière au siège de Wildberries fait deux morts et sept blessés

Une fusillade au siège moscovite de l'entreprise Wildberries a fait, mercredi 18 septembre, deux morts et sept blessés, dont deux policiers, ont annoncé les enquêteurs. Un drame qui intervient sur fond de désaccord profond entre le couple fondateur du géant russe de l'e-commerce, en instance de divorce. Tatiana Bakaltchouk, la femme la plus riche de Russie, et Vladislav Bakaltchouk se déchirent depuis plusieurs semaines autour du futur de la société, dont elle détient 99% et son mari 1%.

L'histoire est retentissante et rare, d'autant que la fusillade a eu lieu à quelques centaines de mètres du Kremlin, dans un quartier ultra-sécurisé. Les agences de presse russe ont également fait état de dizaines d'arrestations, mais les autorités n'ont à ce stade pas fait de commentaires sur ce point-là. Une équipe de l'AFP a vu sur place plusieurs voitures de police et des ambulances avec les gyrophares allumés devant le siège de l'entreprise. Des enquêteurs s'affairaient eux sur les lieux de l'incident.

Femme la plus riche de Russie

D'après le récit de Tatiana Bakaltchouk sur Telegram, son mari a initialement "tenté de pénétrer dans les bureaux", accompagné de deux anciens responsables du groupe et d'individus en armes. Le groupe Wildberries a affirmé dans un commentaire à l'AFP que "les hommes armés qui accompagnaient Vladislav Bakaltchouk ont (ensuite) été les premiers à ouvrir le feu", "blessant" des policiers et des agents de sécurité.

L'époux a, de son côté, tenu un récit des faits radicalement différent. Vladislav Bakaltchouk, 47 ans, a assuré sur Telegram que la sécurité a d'abord "refusé de (les) laisser passer", avant qu'"une fusillade (n')éclate", blessant ses collaborateurs selon lui. "Mes hommes n'étaient pas armés, nous étions protégés par des policiers. Les premiers coups de feu sont venus de l'intérieur du bâtiment", a-t-il déclaré, évoquant "la panique" des gens sur place et "de la fumée partout". Le mari assure s'être rendu au siège "pour négocier l'arrêt de la construction d'entrepôts", un des points de discorde avec sa femme, qui a, elle, juré que "personne n'avait convenu de discussions" mercredi.

Wildberries, fondé en 2004, est présent dans plusieurs pays d'ex-URSS et revendique plus de 10 millions de commandes quotidiennes. Cette success story a fait de Tatiana Bakaltchouk, 48 ans, la femme la plus riche de Russie. Sa fortune est estimée par Forbes à 7,9 milliards de dollars.