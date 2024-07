En Russie, l'avocat de l'opposant emprisonné Vladimir Kara-Mourza affirme ignorer où il se trouve

L'un des avocats de l'opposant russe emprisonné Vladimir Kara-Mourza a assuré, mercredi 31 juillet, ne pas savoir où se trouvait son client, en pleine vague de conjectures quant à un possible échange de prisonniers entre la Russie et les Occidentaux. "Aujourd'hui, l'avocat de Vladimir Kara-Mourza n'a pas été autorisé à lui rendre visite à l'hôpital de la prison pour la deuxième journée consécutive. La localisation exacte du prisonnier politique est inconnue", a affirmé l'avocat Vadim Prokhorov sur son compte Facebook.

Selon lui, l'administration pénitentiaire de la région sibérienne d'Omsk, où Vladimir Kara-Mourza purge sa peine de ving-cinq ans de prison, a refusé mardi l'accès à son avocat local, Sergueï Safronov, au prétexte qu'il serait "en train de subir un examen médical". Mercredi, il n'a pas pu voir son client pour la même raison.

Des rumeurs sur un possible échange de prisonniers imminent

Citoyen russo-britannique, Vladimir Kara-Mourza avait été condamné en avril 2023 à vingt-cinq ans de prison pour "trahison" et diffusion de "fausses informations" sur le conflit en Ukraine. Il avait été victime de deux empoisonnements en 2015 et 2017 qu'il impute au Kremlin.

Ces derniers jours, au moins cinq opposants russes, ainsi qu'un Russo-Allemand condamné pour trahison et un militant ayant "coopéré avec l'Ukraine", tous emprisonnés en Russie, ont été transférés vers des destinations inconnues, selon leurs proches et des ONG. Ce phénomène inhabituel a fait naître des rumeurs sur un possible échange de prisonniers imminent, impliquant notamment des opposants russes et des Américains détenus en Russie.