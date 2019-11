Des écoliers russes mobilisés pour le 100e anniversaire de Mikhail Kalachnikov, l'inventeur du célèbre fusil

A Moscou, une centaine d'enfants ont pris part à des compétitions et activités, dont des parties de paintball et l'assemblage de modèles factices de fusils d'assaut AK-47.

Plus d'une centaine d'élèves russes ont appris samedi 9 novembre à monter des fusils d'assaut AK-47 dans un parc de Moscou, une des activités proposées en pleine célébration ce week-end du centième anniversaire de la naissance de Mikhail Kalachnikov, l'inventeur de cette arme légendaire.

Dimanche, le 100e anniversaire de la naissance de Kalachnikov doit donner lieu à de nombreux évènements, dont des expositions et des leçons de patriotisme. Samedi, des dizaines de garçons et de filles, certains en tenue de camouflage, ont pris part dans un parc du sud de Moscou à des compétitions et activités, dont des parties de paintball et l'assemblage de modèles factices de fusils d'assaut AK-47.

"Au moins 100 personnes ont participé" à cette journée, a déclaré Andrei Starykh, directeur de Gvardia, l'organisation de jeunesse qui a organisé la compétition.

Plus de 100 millions de kalachnikov vendues dans le monde

Soulignant que Gvardia organise régulièrement ce type d'activités et que le rassemblement de samedi n'était pas directement lié à l'anniversaire, il a affirmé que les enfants russes avaient besoin de connaître "la vraie vie" et donc de savoir monter l'arme mythique. "Comment ne pas savoir ?", se demande l'instructeur Roman Kouzmine. "Tellement de choses se produisent autour du pays", a-t-il ajouté, soulignant que les garçons étaient fascinés par le fusil d'assaut culte.

Mikhaïl Kalachnikov, mort en 2013 à l'âge de 94 ans, est considéré en Russie comme une héros national et un symbole du passé militaire du pays. Elément de base de l'instruction militaire en Russie, son fusil d'assaut est devenu une arme prisée des mouvements de guérilla et des forces armées dans le monde entier. Plus de 100 millions de kalachnikovs ont été vendues dans le monde et une cinquantaine d'armées utilisent des AK-47 dont celles d'Iraq et de Somalie.