"Comment ne pas aller voir Avatar !" : les Russes se ruent dans les cinémas qui diffusent des copies illégales des films américains

En Russie, les films américains ont officiellement disparu des écrans. Les grands studios ont quitté la Russie peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine et ne livrent plus de copies de leurs films. Pourtant de nombreuses salles de cinéma trouvent le moyen de les diffuser, en toute illégalité.

Officiellement Avatar 2 n'est pas diffusé en Russie. Pourtant dans cette salle de la banlieue de Moscou on peut le voir en version russe, impeccablement doublée et en 3D. La copie du film vient probablement du Kazkhstan, elle est donc entrée illégalement en Russie.

Pour Matvey, qui est venu avec son fils, ce n'est pas très grave. "Comment ne pas aller voir Avatar ! Le premier m’avait fait une forte impression. C’est le seul film que j’ai vu deux fois au cinéma", s'exclame le père de famille, fan convaincu.

"Nous attendions le deuxième. Le reste, on s’en fiche un peu. C’est leur problème." Matvev, fan russe d’Avatar à franceinfo

Aucun exploitant n'a souhaité répondre à nos questions. Mais la Russie de 2023 vit décidément dans une réalité parallèle. Car depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les grands studios Disney, Pixar, Warner… ne livrent plus de copies de leurs films et n'y autorisent plus la diffusion. Et officiellement, la Russie interdit la diffusion de films pirates, le ministère de la Culture l'a encore affirmé récemment. Mais de nombreuses salles n'ont pas le choix face à la chute du nombre de spectateurs partis avec les blockbusters hollywoodiens, explique Alexandre Netchaev, le rédacteur en chef d'une revue spécialisée dans le cinéma. "Les cinémas sont en violation directe de la loi, confirme-t-il. Ils en sont parfaitement conscients".

"Les autorités comprennent aussi que si elles commencent à interdire la distribution illégale des superproductions hollywoodiennes, il n’y aura bientôt plus d’endroits où projeter le cinéma russe." Alexandre Netchaev, journaliste à franceinfo

Les autorités russes ferment donc les yeux sur ces séances pirates qui, bien souvent d'ailleurs, ne sont pas pour Avatar 2, mais pour un court-métrage dont vous n'avez jamais entendu parler et qui sera diffusé après le grand film, précise Alexandre Netchaev. "En Russie, pour qu’un film puisse être projeté dans les salles, il doit obtenir un certificat de distribution. Les détenteurs des droits de ces courts-métrages reçoivent ces certificats de distribution et les revendent ensuite aux cinémas pour qu’ils puissent inscrire ces petits films dans leur programme. Et bien entendu, derrière ces courts-métrages, se cachent des films hollywoodiens."

Avatar 2 a fait plus de quatre millions de spectateurs. C’est la huitième recette de l'histoire du cinéma russe. C'est quand même beaucoup pour un film qui, officiellement, n'existe pas.