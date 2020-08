Camping du bout du monde : bivouac dans les montagnes russes

Comme partout dans le monde, il y a le casse-tête du coffre. Sacha et sa famille ne veulent pas perdre une miette de leur week-end de camping. Ils partent de la ville de Biisk, au sud de la Sibérie. Les montagnes, ce sont celles de l’Altaï. La route est celle de Tchouia, l'une des plus belles au monde. Une ancienne route commerciale qui depuis plusieurs siècles relie la Russie à la Mongolie.

Un paysage paradisiaque

Les paysages rappellent les Alpes, version XXL. L’Altaï s'étend sur 2 000 kilomètres en Asie centrale. Après plus de six heures de voiture, ils ont décidé d'installer les tentes dans une vallée. En Russie, on peut camper partout. Ils vont passer la nuit au bord de l'eau. Un camping rustique, à la russe. Loin de tout, le ciel est particulièrement clair. Le lendemain matin, ils vont parcourir le cœur de l’Altaï en rafting.

