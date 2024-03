Direct Deux jours après l'attentat terroriste près de Moscou, une journée de deuil national en Russie

Après le choc, le recueillement. La Russie observe, dimanche 24 mars, une journée de deuil national après l'attentat perpétré dans une salle de concert située près de Moscou. Des individus ont fait irruption vendredi soir dans le bâtiment du Crocus City Hall, avant d'ouvrir le feu à l'arme automatique sur la foule et d'allumer un incendie avec un liquide inflammable, selon les enquêteurs russes. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années, et la plus sanglante à avoir été revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Suivez notre direct.

Au moins 133 personnes sont mortes. Le bilan de cet attentat, très élevé, avec une centaine de blessés, est encore provisoire et devrait encore augmenter, selon les autorités. Les recherches des corps sous les décombres se poursuivent, deux jours après cette attaque, la plus meurtrière sur le sol européen revendiquée par l'EI en Europe. Des équipements lourds sont arrivés sur place samedi soir pour démanteler les structures endommagées et évacuer les débris, a précisé le ministère des Situations d'urgence russe.

Une journée de deuil décrétée par Vladimir Poutine. Le président russe a pris la parole samedi à la mi-journée. Dans une allocution télévisée, il a dénoncé un acte "terroriste barbare" et promis de châtier les coupables. Vladimir Poutine a aussi annoncé que "les quatre auteurs" de l'attentat avaient été arrêtés "alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine", sans mentionner la revendication de l'EI. Ces quatre "citoyens étrangers" ont été capturés dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine et du Bélarus, selon les autorités.

Malgré la revendication de l'EI, de nombreuses questions en suspens. Selon des médias russes et le député Alexandre Khinstein, certains des suspects sont originaires du Tadjikistan. Les autorités de ce pays d'Asie centrale ont affirmé n'avoir "pas reçu de confirmation des autorités russes" à ce sujet. Les services de sécurité (FSB) a affirmé que les suspects avaient des "contacts appropriés du côté ukrainien" et comptaient fuir dans ce pays. "L'Ukraine n'a pas le moindre lien avec l'incident", a martelé le conseiller de la présidence ukrainienne, qui a rejeté des accusations "absurdes".