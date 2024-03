Attentat de Moscou : l'EI-K est "une émanation de l'État islamique" qui a déjà menacé la France, explique Driss Aït Youssef, spécialiste des questions de sécurité

Invité du 19/20 info lundi 25 mars, Driss Aït Youssef, spécialiste des questions de sécurité, revient sur la nature de l'organisation qui a revendiqué l'attaque terroriste près de Moscou, le soir du vendredi 22 mars.

Trois jours après l'attaque terroriste qui a frappé la Russie, vendredi 22 mars, le gouvernement français a décidé de rehausser le plan Vigipirate au niveau "urgence attentat", son plus haut palier. Driss Aït Youssef, spécialiste des questions de sécurité, apporte son éclairage sur la situation dans le 19/20 info, lundi 25 mars. Il explique qu'un "faisceau d'indices (...) pousse le gouvernement" à recourir à un tel niveau de sécurité.

Une organisation présente en Asie et en Iran

Driss Aït Youssef souligne également que le groupe EI-K, branche de l'État islamique basée au Khorassan, a "déjà eu des menaces contre la France" et que plusieurs interpellations ont eu lieu. "Cette organisation terroriste est une émanation de l'État islamique, qui s'est implantée au nord de l'Afghanistan et a été créée en 2014-2015", explique le spécialiste, précisant que l'EI-K est présente sur un territoire "plus large que l'Afghanistan" et se trouve "aussi en Asie et en Iran".