Arbres arrachés, autoroutes inondées, coupures de courant... Une "méga-tempête" fait rage dans le sud de la Russie et en Crimée annexée

Rafales de vent violentes et vagues géantes déferlant sur des autoroutes... Une tempête s'est abattue sur le sud de la Russie et la péninsule annexée de Crimée, ont annoncé les autorités locales lundi 27 novembre, provoquant d'importantes coupures d'électricité. Baptisées "tempête du siècle" et "méga-tempête" par les médias russes, les intempéries ont commencé à faire rage dimanche, selon les services de secours.

Dans la région de Krasnodar, qui abrite notamment les stations balnéaires de Sotchi et d'Anapa, très prisées par les Russes, des centaines d'arbres ainsi que de nombreuses constructions métalliques équipant les plages ont été arrachées par le vent. L'antenne locale du ministère des Situations d'urgence russe a évoqué plusieurs blessés. A Vitiazevo, près d'Anapa, la tempête a provoqué l'échouement d'un gros cargo battant pavillon du Belize, le Blue Shark, selon la même source. A Sotchi, les intempéries ont perturbé le trafic ferroviaire, en raison de chutes d'arbres sur les voies ferrées.

Un journée chômée décrétée en Crimée annexée

A Novorossiïsk, également dans la région de Krasnodar, le Consortium du pipeline de la Caspienne a annoncé suspendre le chargement du pétrole et mettre ses pétroliers à l'abri en raison "des conditions météorologiques extrêmement défavorables" : des rafales de vent allant jusqu'à 24 mètres par seconde et des vagues atteignant 8 mètres de haut. En Crimée, la mer Noire a débordé sur des autoroutes et la télévision russe a diffusé des images de vagues déferlant sur des voitures qui tentaient de rouler au milieu de l'eau.

Le gouverneur de la province annexée, Sergueï Aksionov, a annoncé sur Telegram avoir décrété une journée chômée en raison des intempéries, ainsi que l'état d'urgence dans certaines villes. Cette tempête a provoqué des coupures de courant, laissant sans électricité environ 500 000 personnes en Crimée, selon le conseiller Oleg Krioutchkov, cité par les agences de presse russes.

A Sébastopol, plus de 500 animaux marins ont été tués dans l'inondation de l'Aquarium local provoquée par la tempête, a écrit sur Telegram le gouverneur de la ville, Mikhaïl Razvojaïev. Selon lui, les prévisions météorologiques ne sont guère rassurantes pour l'heure, avec de la pluie, de la neige et des rafales de vent allant jusqu'à 30 mètres par seconde.