Russie : une proche de l'opposant Alexeï Navalny poursuivie pour "menace" contre un agent présumé du FSB

L'enquête "pour violation du domicile" et "menaces" vise Lioubov Sobol. Elle s'était rendue lundi chez un agent présumé, qu'Alexei Navalny dit avoir piégé au téléphone pour lui faire avouer la tentative d'assassinat.

L'équipe d'Alexeï Navalny a annoncé, vendredi 25 décembre, qu'une enquête visait une proche de l'opposant russe pour "menaces" envers un agent présumé du FSB que le détracteur du Kremlin accuse d'avoir participé à son empoisonnement.

L'enquête "pour violation du domicile" et "menaces" vise Lioubov Sobol, qui s'était rendue lundi chez cet agent présumé, qu'Alexei Navalny dit avoir piégé au téléphone pour lui faire avouer la tentative d'assassinat, a annoncé sur Twitter Ivan Jdanov, directeur du Fonds de lutte contre la corruption, l'organisation de l'opposant. La peine maximale encourue pour ce délit est de deux ans de prison.

Selon son entourage, la police russe a arrêté vendredi matin Lioubov Sobol à son domicile moscovite et l'a ensuite emmenée au Comité d'enquête de Russie, puissant organe chargé des principales investigations criminelles. "C'est la police", dit Mme Sobol, dans une vidéo tournée dans son appartement et filmant sa porte en train d'être tambourinée. Une vidéo de surveillance, à l'extérieur de l'appartement, montre des hommes casqués et cagoulés sur le palier, qui neutralisent ensuite la caméra avec du ruban adhésif.

Alexeï Navalny avait publié lundi une vidéo d'une conversation téléphonique avec un membre présumé du FSB, Konstantin Koudriavtsev, dans laquelle ce dernier, pensant parler à un responsable du renseignement, explique que les services spéciaux russes ont bien empoisonné l'opposant. Les autorités ont qualifié cette conversation de "falsification", mais n'ont jamais démenti que l'interlocuteur du l'opposant était bien un agent ni que celui-ci était membre de l'équipe chargée de filer l'intéressé.