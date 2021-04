Russie : l’état de santé d’Alexeï Navalny inquiète

Alexeï Navalny suscite l’inquiétude. Le militant russe, farouche opposant à Vladimir Poutine, est emprisonné en Russie et son état de santé se détériore. Dernière personne à lui avoir rendu visite il y a cinq jours, Ioulia Navalnaïa, sa femme, affirme que son mari a perdu près de dix kilos. Il souffrirait d’insuffisance rénale, de baisse de la vision et se plaint de privations de sommeil. "On ne sait pas combien de temps il peut encore tenir. Ce qui est clair, c’est que nous n’avons plus de temps", alerte Leonid Volkov, son porte-parole. Il existe de rares images de lui debout dans son dortoir de prison, mais la date de la vidéo reste inconnue.

Ses médecins interdits d’aller le voir

Les médecins d’Alexeï Navalny ont tenté de venir le voir pour constater son état de santé. L’accès à la prison leur a été refusé. Le cas du militant russe a suscité l’indignation chez certains chefs d’État comme aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a estimé que la situation de l’opposant était totalement injuste. En France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian "souhaite que les mesures soient prises pour assurer non seulement l’intégrité physique de monsieur Navalny, mais aussi sa libération".