Russie : la police de Moscou annonce qu'elle "réprimera" toute manifestation samedi en soutien à Alexeï Navalny

La police de Moscou a prévenu, vendredi 22 janvier, que toute manifestation illégale en soutien avec l'opposant russe Alexeï Navalny "sera[it] réprimée". "Toutes les tentatives d'organiser un événement public non autorisé et toute action provocatrice seront considérées comme une menace à l'ordre public et seront réprimées sans délai", a indiqué la police de la capitale russe, en référence "aux actions illégales (prévues) le 23 janvier 2021".

Incarcéré depuis son retour rocambolesque en Russie lundi, l'opposant avait contre-attaqué en lançant un appel à manifester. "Ce que ces bandits [au pouvoir] craignent le plus, vous le savez, c'est que les gens descendent dans la rue (...) alors n'ayez pas peur, descendez dans les rues. N'y allez pas pour moi, allez-y pour vous-mêmes et pour votre avenir", a-t-il dit dans une vidéo filmée dans la salle d'audience et diffusée sur les réseaux sociaux.