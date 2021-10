Prix Sakharov : Alexeï Navalny récompensé pour son combat en faveur de la démocratie

Alexeï Navalny, le célèbre opposant à Vladimir Poutine a reçu mercredi 20 octobre 2021 le prix Sakharov. Celui-ci est attribué par le Parlement européen depuis 1988 et honore les personnes ou les organisations qui œuvrent pour défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Navalny empoisonné, Navalny emprisonné, mais Navalny récompensé. Alors qu'il a été incarcéré au début de l'année dans une prison de haute sécurité située à Pokov (Russie), Alexeï Navalny, a reçu mercredi 20 octobre 2021 le prix Sakharov, décerné par le Parlement européen. Officiellement, on reproche au principal opposant à Vladimir Poutine de ne pas avoir respecté un contrôle judiciaire décidé dans une affaire de fraude. Officieusement, ce sont surtout ses luttes multiples en faveur d'une Russie plus démocratique qui dérangent. D'ailleurs, certains proches d'Alexeï Navalny ont également subi le même sort et se sont retrouvés en prison. Aussi, les organisations qu'il a créées ont été interdites car jugées extrémistes.



"Cela lui a coûté sa liberté et presque sa vie"

"Il a combattu sans répit la corruption du régime de Vladimir Poutine. Cela lui a coûté sa liberté et presque sa vie", a notamment déclaré le président du Conseil européen après avoir choisi ce nouveau lauréat. Pour rappel, Alexeï Navalny avait été victime, à l'été 2020, d'une tentative d'empoisonnement au Novitchok, un poison neurotoxique mis au point par des chercheurs de l'Union soviétique (URSS) dans les années 70. Pour l'heure, Moscou n'a pas communiqué sur cette nomination du principal opposant au pouvoir en place.