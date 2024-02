Mort d’Alexeï Navalny : Ioulia Navalnaïa vit sous haute protection

Après la mort d’Alexeï Navalny, sa femme Ioulia Navalnaïa a très vite souhaité envoyer un message à Vladimir Poutine en prenant la succession de son mari. Elle accuse le chef du Kremlin d’être responsable de sa disparition.

Elle avance désormais seule, la tête haute. Ioulia Navalnaïa a été accueillie au Conseil européen avec les plus grands égards, et longuement applaudie. Après la mort de son mari Alexeï Navalny, elle évoque le combat politique mené à deux, qu’elle compte désormais poursuivre seule. Son époux est mort en Arctique dans une des colonies pénitentiaires les plus dures de Russie. Depuis, elle dénonce un assassinat commandité par Vladimir Poutine.

Elle et ses enfants protégés

Pour des raisons de sécurité, son pays de résidence n’est pas public. Elle était cette semaine aux États-Unis, où elle a rencontré Joe Biden. Sa fille, qui étudie en Californie, est, elle aussi, protégée en permanence, comme son frère et comme sa mère. Lorsqu'Alexeï Navalny est mort, lui et sa femme ne s’étaient pas vus depuis deux ans. Un amour tragique, et un destin de femme désormais très politique.