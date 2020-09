L'Eurozapping : nouveau coup de force de Loukachenko en Biélorussie

Alexandre Loukachenko prête serment en catimini en Biélorussie. Loin des caméras, il a fait ce geste pour un nouveau mandat à la tête de la Biélorussie, et est apparu ensuite devant les militaires Place de l'Indépendance à Minsk, assumant ce coup de force. "Ensemble, nous avons évité une catastrophe. Nous avons contrecarré un nouveau scénario de révolution destiné à saper les fondements de l'État biélorusse", a-t-il clamé. Dans la rue, les manifestants ont dénoncé une confiscation du pouvoir, mais ont été réprimés très rapidement par les forces de l'ordre.

Navalny sort de l'hôpital

En Allemagne, Alexeï Navalny a quitté l'hôpital. Le dissident russe a survécu à un empoisonnement. Son sort a envenimé les relations entre l'Europe et la Russie. Le Kremlin nie toujours toute implication et refuse toute enquête. Enfin, en Suisse, il devrait bientôt y avoir des autoroutes à vélo. À Zurich, la petite reine a envahi les rues et un projet pour lui donner plus de places a vu le jour. Il prévoit 50 kilomètres en voies propres.

Le JT

Les autres sujets du JT