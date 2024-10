"Il y a énormément de partisans d’Alexeï Navalny et également en Russie", affirme sa veuve alors paraissent les mémoires de l'opposant

"Tous les jours, il y a des visites sur sa tombe. Sa tombe est recouverte de fleurs fraiches au quotidien", a confié mardi 22 octobre sur France Inter Ioulia Navalnaïa, la veuve d'Alexeï Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine mort en détention en février dernier.

Les mémoires posthumes d'Alexeï Navalny sont publiées mardi en France. L’ouvrage, intitulé Patriote, sera "mon mémorial", écrit-il. "S’ils finissent par me liquider, ce livre sera mon testament", peut-on lire. "C'est terrible que cette prédiction se soit réalisée", a regretté sa veuve.

"Vladimir Poutine a commandité cet assassinat"

"Ma vie a changé de manière radicale depuis qu’Alexeï n’est plus là. Je ne me sentirais probablement plus jamais comme avant", a confié Ioulia Navalnaïa qui a répété que "c’est Vladimir Poutine qui a commandité et qui est responsable de cet assassinat". Malgré la mort de l’opposant russe dans des circonstances floues dans une prison de l’Arctique, "il y a énormément de partisans d’Alexeï Navalny et également en Russie", a assuré Ioulia Navalnaïa.

"Ce régime n'a pas vraiment de plan, ni de stratégie. Il y a de la répression au coup par coup. Il n’y a pas moyen de savoir qui sera le prochain", déclare Ioulia Navalnaïa. Elle été inscrite au registre des "terroristes et extrémistes" en Russie.#Le710Inter pic.twitter.com/o7Wn5Og4Td — France Inter (@franceinter) October 22, 2024

"Ce régime n’a pas vraiment de plan et de stratégie. Il y a des pressions comme ça, au coup par coup. Il n’y a aucun moyen de prévoir qui sera attaqué la prochaine fois. Personne ne sait qui est le prochain sur la liste", a-t-elle expliqué. "Il faut être conscient que le régime de Vladimir Poutine […] après avoir tué son principal opposant, plus rien ne l’arrêtera", a prévenu Ioulia Navalnaïa.