Direct Mort d'Alexeï Navalny : la France demande une "enquête indépendante" sur le décès de l'opposant russe

#SANTE Alerte à la rougeole à travers le globe. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur la forte hausse de cette maladie, qui a connu un bond de 79% en un an. "Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe en ce qui concerne la rougeole", a déclaré Natasha Crowcroft, conseillère technique pour la rougeole et la rubéole à l'OMS. Les pays les plus touchés sont généralement ceux où le revenu moyen est faible ou intermédiaire.