Affaire Mohamed Al-Fayed : 60 femmes accusent désormais d'agressions sexuelles et de viols l'ex-propriétaire de Harrods mort en 2023

C'est un chiffre en constante augmentation : 60 femmes accusent désormais l'ex-propriétaire du grand magasin londonien Harrods, Mohamed Al-Fayed, mort en 2023, d'agressions sexuelles et de viols, contre 37 la semaine dernière. C'est ce qu'ont annoncé, vendredi 27 septembre, les avocats qui les représentent dans un communiqué.

"A ce jour, nous avons répondu à plus de 200 demandes et messages venant du monde entier. Nous confirmons que nous représentons désormais 60 survivantes dans le cadre de notre action, et d'autres sont à venir", ont-ils souligné, insistant sur la portée "de plus en plus internationale" de cette affaire.

Jeudi, c'est le directeur général de l'établissement qui a pris la parole. Mohamed Al-Fayed "a géré cette entreprise comme son fief personnel. Il est désormais clair qu'il avait instauré une culture toxique du secret, de l'intimidation, de la peur des représailles et de comportements sexuels répréhensibles", avait assuré Michael Ward, qui a travaillé pour l'homme d'affaires égyptien entre 2006 et 2010, date à laquelle le magasin a changé de propriétaire.