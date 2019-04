VIDEO. Visite du mythique Royal Albert Hall où l'on croise le général de Gaulle, des sumotoris, McCartney... et Francis Cabrel

Le programmateur français du Royal Albert Hall fait visiter au magazine "20h30 le samedi" (Twitter) ce temple des arts et des sciences inauguré en 1871 au cœur de Londres. Les photos alignées sur les murs des couloirs rappellent sa brillante histoire classique, pop, rock...

Mehdi ressent toujours autant d’émotion quand il descend dans cette salle mythique : "Elle est tellement grande, avec plus de 5 000 places, et tellement intime. C’est magnifique !" Et il faut avoir pris place dans ses balcons pour véritablement mesurer la taille de l’arène.

Une scène magique

Le théâtre a accueilli les artistes français et internationaux les plus renommés : de Johnny Hallyday à sir Paul McCartney… Le général de Gaulle y a même pris la parole à deux reprises lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1991, le Royal Albert Hall a d’autre part donné à voir le premier match de sumo organisé en dehors du Japon.

Ce soir-là, c’est au tour du chanteur Francis Cabrel de monter sur cette scène magique pour interpréter quelques-uns de ses plus grands succès. Dans cette antre rouge et or pleine comme un œuf, le public d’expatriés français a fait un triomphe à l’auteur du tube mondial Je l’aime à mourir…

