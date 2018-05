VIDEO. Londres : des élections municipales qui fragilisent Theresa May

Elles ont une valeur de test pour Theresa May. " Les sondages donnent une légère avance aux travaillistes alors que ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir ", explique Loïc de la Mornais, correspondant à Londres.

Ces élections ont lieu dans un contexte compliqué pour le gouvernement. " Theresa May a perdu beaucoup de soutien, le Brexit s'annonce encore une fois très compliqué " et un nouveau parti bâti sur le modèle d'En Marche a présenté des candidats pour la première fois. Theresa May est-elle affaiblie ? Est-ce la fin du bipartisme au Royaume-Uni ? Réponse dans un oeil sur le monde.