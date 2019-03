VIDEO. Le journaliste sportif britannique Darren Tulett lit le poème "Courage" de D.H. Lawrence

"Ouvrez le 1", nouveau magazine de Franceinfo (canal 27) présenté tous les mercredis à 22h30 par la journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et Eric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1, demande chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité, cette semaine la question du Brexit.

Pour la séquence A voix haute du magazine, le plus britannique des journalistes sportifs de France, Darren Tulett, spécialiste du football anglais sur la chaîne BeIN Sports, lit le poème Courage de D. H. Lawrence, l’auteur de L’Amant de Lady Chatterley, extrait de Poèmes (éd. L'Age d'homme).

"Si les gens avaient du courage"

Ce qui rend les gens malheureux

c'est qu'ils acceptent les mensonges.

Si les gens avaient du courage et refusaient les mensonges

et découvraient ce qu'ils sentent vraiment, veulent vraiment

et agissaient conformément à cela,

Ils distilleraient de chaque expérience l'huile essentielle

comme des noisettes en automne

qui deviennent douces et pleines.

Et les jeunes au milieu des vieux

seraient comme dans une forêt de noisetiers en septembre

ils ramasseraient les noisettes, les fruits de la riche expérience.

Mais comme cela, ce que les vieux peuvent offrir

ne sont que fruits aigres, amers, corrompus par le mensonge.

Extrait du magazine "Ouvrez le 1" (replay) diffusé mercredi 6 mars 2019 sur Franceinfo (canal 27).